Guerra in Ucraina, si tratta? Certo, certissimo… anzi probabile

La tendenza a urlare, soprattutto le notizie, che per un periodo era stata messa in soffitta in Italia come nel mondo, da diversi anni è ritornata in auge, talvolta andando oltre il limite di un ipotetico range. Esso andrebbe dal tono stentoreo a quello cosiddetto “a squarciagola”. Non c’è giorno che passi senza che, almeno in parte, ciò che è stato comunicato, da fonti comunque attendili, al mattino, a sera, non sia sconfessato o quasi. Ciò accade dopo che il contenuto delle stesse sia stato ridimensionato, e rivisitato con attenzione diversa con il trascorrere delle ore. Tanto perché le fonti stesse hanno provveduto a corredarle con gli aggiornamenti necessari. È confermato così che, in effetti, il nuovo contenuto vale il contrario o quasi di quanto era stato già annunciato la prima volta.