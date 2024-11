.com - Galaxy Tab S6 Lite (2024) scontato di 131€ per il Black Friday

Leggi su .com

Per ilci sono migliaia di prodotti diversi in offerta, tra questi alcuni tablet Android comeTab S6) e anche alcuni modelli di iPad Apple.Ricorda che le offerte Amazon vanno prese al volo perché possono cambiare o terminare in qualsiasi momento e di conseguenza i prezzi possono variare e differire da quelli seguenti per cui, se hai un interesse verso un prodotto in particolare, non esitare ad acquistarlo.Sennheiser HD 599, cuffie con cavo scontate del 53% per ilTab S6del 36% Acquista su AmazonApple iPad 10,9? (Wi-Fi, 256GB) – Azzurro (10ª generazione)Prezzodel 17%: 479€ invece di 579€ Acquista su AmazonSamsungTab S9 FE, Caricatore incluso, Display 10.9? TFT LCD PLS, Wi-Fi, RAM 6GB, 128GB, 8.