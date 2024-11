Iltempo.it - Farina (Ania): "Da ottant'anni noi assicuratori lavoriamo per il benessere dei cittadini"

Leggi su Iltempo.it

(Agenzia Vista) Roma, 25 novembre 2024 "Oggi celebriamo gli 80dalla costituzione dell', avvenuta nell'agosto del 1944. Cioè nel momento in cui stava per finire la Seconda Guerra Mondiale. L'Italia era in ginocchio, ma le persone hanno trovato la forza di reagir. Gli uomini che hanno fondato l'hanno voluto dare un segno tangibile di unione e collaborazione perché la rinascita fosse veloce ed efficace. Devo dire che sono stati lungimiranti. Da allora il settore ha sempre lavorato per ildei, delle imprese e del Paese. Così continuiamo a fare oggi e contuinueremo a fare nel futuro" così la presidente diMaria Bianca, a margine dell'evento per celebrare glidalla fondazione dell', l'associazione delle assicurazioni italiane. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev