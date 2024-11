Inter-news.it - Dimarco: «Lipsia grande squadra. Felice per Correa! Grande spogliatoio»

Leggi su Inter-news.it

in conferenza stampa insieme a Simone Inzaghi ha risposto alle domande dei giornalisti presenti in conferenza stampa alla vigilia di Inter-, gara valida per la quinta giornata della fase Campionato della nuova UEFA Champions League.IN CONFERENZA STAMPA – VIGILIA INTER-Siete a due punti dal Liverpool, la chance di andare avanti è concretaSappiamo di incontrare una, davanti ai nostri tifosi vorremmo fare unaprestazione.Quanti stimoli dà la partita di domani? Ti giochi la qualificazione tra le prime ottoLa Champions League dà tanti stimoli, domani dovremo fare unapartita. Sinceramente abbiamo affrontato avversari dilivello facendo 10 punti, domani ne vorremmo fare altri tre.A che punto è l’Inter? L’anno scorso è stata una stagione travolgenteNon penso ci siano stati cali fisiologici in questa stagione, anche perché abbiamo giocato tante partite.