Iodonna.it - Da Mara Venier a Michelle Hunziker, da Paola Cortellesi a Gerry Scotti: tutti uniti per dire "Basta" agli abusi sulle donne

Tutte unite per”. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le, sono tantissimi i volti noti del mondo dello spettacolo che via social hanno voluto ribail loro no ai tanti, tantissimi, femminicidi e violenze che si verificano ancora oggi. Daa Cristina D’Avena, da Kasia Smutniak a Myrta Merlino. E poie Antonella Clerici. Kasia Smutniak legge “La naturale inferiorità delle” X Leggi anche › #NessunaScusa, le iniziative per la Giornata contro la violenza2024 Giornata contro la violenza, i post delle star«La vera forza è aver rispetto» scrivesul suo profilo Instagram condividendo la foto dell’ormai famoso fiocchetto rosso.