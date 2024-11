Giornalettismo.com - Cosa c’è dietro la sparizione dei siti dei Comuni italiani dal motore di ricerca di Google?

All’inizio si pensava fosse un problema relativo a una cerchia ristretta diistituzionale. Con il passare dei giorni, invece, si il numero dei portali ufficiali deispariti daldidiè cresciuto a dismisura. A oggi, lunedì 25 novembre 2024, facendo unabase “Comune di” + nome del Comune è emerso che le homepage di 4.462(sui 7.904 totali) non sono più indicizzate dal sistema – ovviamente algoritmico – sviluppato e aggiornato (anche di recente) dall’azienda di Mountain View. Questo sta provocando molti problemi di gestione, soprattutto per quel che riguarda le città più piccole, dove l’impossibilità di ricevere una risposta immediata di fronte a una query rivolta aldiha fatto calare il numero di visite suiufficiali (ma questo è un problema di poco conto, visto che non sono basati sul sistema delle revenue pubblicitaria) e ha fatto aumentare il lavoro dei vari front office istituzionali.