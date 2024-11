Gaeta.it - Corso di autodifesa per donne rurali: un’iniziativa di Donne Coldiretti contro la violenza

L'inaugurazione di undirivolto alledelle areesegna un passo importante nella lottaladi genere. Questo progetto, avviato dapresso l'agriturismo Bosco Didattico Mezzana Grande a Lucera, si allinea con la Giornata internazionalelasulle. L'iniziativa non si limita a fornire tecniche di, ma punta a creare consapevolezza circa le capacità delle, promuovendo il benessere psicofisico e la gestione del panico in situazioni critiche.Un performativo di 12 oreIl, articolato in 12 ore di lezione suddivise in sei incontri, si concentra su diverse tecniche pratiche di. Le partecipanti avranno l'opportunità di apprendere metodi efficaci per difendersi non solo in ambito urbano, ma anche nelle aree, dove lepossono sentirsi vulnerabili a causa di un contesto spesso isolato e poco sorvegliato.