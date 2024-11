Coppa Davis 2024 3 9 mln e 25% di share su Rai 2 per la vittoria azzurra

Leggi su Sportface.it

Anche domenica 24 novembre gli italiani non hanno potuto fare a meno di sintonizzarsi su Rai 2 per seguire il tennis. Lo straordinario bis degli azzurri inha fatto registrare ascolti decisamente positivi sul secondo canale dell’emittente pubblica con 3.9 milioni e 25% ditra i due singolari che hanno visto le vittorie di Matteo Berrettini e Jannik Sinner. Nel dettaglio, la sfida tra Matteo e l’olandese Van De Zandschulp è stata seguita da 3.115.000 spettatori con unodel 23.6%, mentre il punto portato da Jannik Sinner contro Griekspoor ha fatto registare 4.467.000 milioni di telespettatori e il 26% di, 3.9 mln e 25% disu Rai 2 per laSportFace.