Lanazione.it - Contro la violenza sulle donne gli operatori di Santa Maria Nuova ci mettono la faccia

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 25 novembre 2024 – Prima il flashmob in piazza, la tradizionale manifestazione "Agitiamo il Rosso - Due minuti di silenzio assordante" che da dieci anni viene puntualmente ripetuta in occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione dellale. Poi alle 12 in Sala Martino V si è tenuta una breve cerimonia di presentazione del progetto "Metterci la", realizzato in collaborazione con tutto il personale dell'ospedale. È stata una mattina intensa quella che ha visto il presidio diimpegnato nel portare il proprio messaggio sul tema dellain una giornata in cui glimedici e sanitari dell’ospedale “ci hanno messo la” con un’iniziativa che ha promosso la Direzione sanitaria di presidio nell'ambito del percorso regionale Codice Rosa.