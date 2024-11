Anteprima24.it - Ciclo rifiuti, investimenti per il Sannio: fondi per Stir, biodigestore e sito di compostaggio

Tempo di lettura: 3 minuti“La stagione commissariale volge al termine. Riappropriamoci delle nostre competenze”. Il Direttore delintegrato delle acque e deidella Regione Campania, Antonello Barretta, ha espresso questo invito alle Istituzioni locali presenti al Convegno “La Carta dei diritti e doveri. Acqua e“, al Museo del, con la presidenza di Enzo De Luca Presidente dell’Osservatorio Regionale. E’ stato un confronto con le istituzioni locali e regionali su due delicati temi per un territorio come quello sannita, che soffre su questi punti di particolari criticità e di problemi che da anni non si riesce a superare per una molteplicità di ragioni e fattori negativi .E’ da precisare però che una conferma durante la mattinata è arrivata proprio da Barretta circa la volontà regionale di invee per far ripartire ildinelcon un investimento di circa 42 milioni sullodi Casalduni, con ile ildi: “Loavrà non oltre 27 mila tonnellate di, il progetto sarà validato la settimana a prossima.