Donnapop.it - Chiara Ferragni non vuole rifare gli sbagli del passato: ecco come sta vivendo l’amore con Tronchetti Provera

e Giovanniormai fanno coppia e si frequentano alla luce del sole; nelle scorse ore sono arrivati insieme a Roma, passeggiando fra la gente e concedendo qualche foto ai fan.Ormai appare chiaro che l’influencer di Cremona non abbia alcuna intenzione di nascondere la sua frequentazione con Giovanni e lui – ovviamente – nemmeno. La situazione quindi è completamente differente rispetto a quella che si era creata con Silvio Campara che non è mai stato pizzicato insieme, in questo modo, a.Nonostante tutto, comunque, pare che la diretta interessata abbia cambiato mindset e sia una donna diversa, rispetto allo scorso anno. La sua vita ha vissuto un brusco scossone, prima per il Pandoro-Gate e poi, ancora, per via della separazione dall’ex marito Fedez, padre dei suoi due figli.