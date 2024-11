Calcio, quanto vale la vittoria della Serie A tra ricavi e diritti televisivi

Leggi su Ildenaro.it

Nel 2023, ilprofessionistico in Italia ha generato un valore aggregato pari a 4,3 miliardi di euro, a fronte di una crescita del 24% rispetto alla stagione precedente (2021/22). Èemerge dal Reportstilato dal Centro Studi FIGC in collaborazione con AREL (Agenzia di Ricerche e Legislazione) e PwC. Il dato consente di apprezzare le dimensioni raggiunge dalla cosiddetta ‘industria’ nel nostro paese, testimoniato anche dal crescente contributo fiscale e previdenziale (che nel 2021 ha raggiunto quota 1,43 miliardi di euro). Le società professionistiche, infatti, sostengono spese milionarie per allestire squadre competitive; al contempo, possono contare sugli introiti derivanti da varie fonti, quali le sponsorizzazioni, la vendita dei biglietti, del merchandising e, non di rado, delle prestazioni sportive dei propri tesserati (plusnze e player trading).