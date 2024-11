Biathlon undici azzurri in partenza per Kontiolahti | Wierer guida la spedizione

Leggi su Sportface.it

E’ inper, in Finlandia, la squadra italiana di, pronta ad affrontare la tappa inaugurale di Coppa del Mondo, al via sabato 30 novembre. Sonogliconvocati dal direttore tecnico Klaus Höllrigl, che non può fare affidamento su Lisa Vittozzi, fermata da un problema alla schiena. Ci saranno invece Dorothea, Rebecca Passler, Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Samuela Comola, Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Didier Bionaz, Elia Zeni, Patrick Braunhofer e Daniele Cappellari.inperlaSportFace.