Ilrestodelcarlino.it - Basta abusi sulle donne, il grido di chi le difende: “Una denuncia al giorno”

Reggio Emilia, 25 novembre 2024 – Il telefono del Centro antiviolenza non smette di squillare. Tanto che a Reggio “ogniuna nuova donna chiede aiuto”. Sono italiane, sono straniere. Sono madri, sono nonne. Ma sono anche minorenni. Chiedono supporto: il partner è geloso, il figlio è violento. A lavoro subiscono molestie. E il numero delleaccolte nella Casa dellein via Melegari cresce. Ne abbiamo parlato con A.Q., che chiede l’anonimato per il ruolo che ha. Lei è un’operatrice, ma anche una socia di ‘Nondasola’, l’associazione che dal 1997 gestisce il Centro antiviolenza della città. Manifestazione ’Non Una di Meno’ contro la violenza, Roma, 23 novembre 2024. ANSA/FABIO CIMAGLIA Quante richieste arrivano? “In media registriamo una donna nuova al