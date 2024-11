Quotidiano.net - Angelo Madonia fuori da Ballando, la rottura dopo il battibecco con Selvaggia Lucarelli

Roma, 25 novembre 2024 –dacon le stelle. La clamorosa decisione è stata resa nota con un comunicato della produzione dello show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Laè dovuta a non meglio precisate “divergenze professionali emerse nel corso del programma”. Chi sarà dunque adesso il maestro di Federica Pellegrini? Il nome verrà reso noto nelle prossime ore”, si legge nella nota. Ma cosa è successo? Nell’ultima puntata c’erano stati screzi pesanti tra il ballerino e la giurata. Commentando l’ottima performance sul palco della coppia-Pellegrini, la giornalista ha chiamato in causa Sonia Bruganelli, la ex di Paolo Bonolis e attuale compagna di, appena eliminata. “E' una coincidenza ma è uscita Sonia Bruganelli ed è nata la coppia Pellegrini-”.