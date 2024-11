Thesocialpost.it - Allarme alimentare: pezzi di plastica nella mortadella prodotta dal salumificio Beretta

Sul sito del Ministero della Salute è stata pubblicata un’allertariguardante un lotto diprodotto dal, richiamato per la possibile presenza di corpi estranei.Leggi anche: Selvaggia Lucarelli e le querele di Fedez: “Mi ha chiesto 150mila euro, l’ho scoperto via pec”Il richiamo riguarda il lotto L054431807 diIGP senza pistacchio a marchio Viaggio nel Gusto, con termine minimo di conservazione (TMC) 28/12/2024. La motivazione fornita dal produttore è la possibile presenza di frammenti plastici blu nel prodotto. Lainteressata è venduta in confezioni da 120 grammi, facilmente identificabili.Il salume è stato prodotto dalFratelliSpa per Trebon Srl, nello stabilimento situato in via Fratelli Bandiera 12 a Trezzo sull’Adda, Milano (marchio di identificazione IT 1550 L).