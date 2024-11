Unlimitednews.it - A Casasco il riconoscimento “Illustre garante dei diritti delle donne”

ROMA (ITALPRESS) – Il Presidente Emerito di Confapi e della confederazione europeaPME, deputato di Forza Italia, Maurizio, è stato insignito oggi dall’Associazione 6libera deldi “dei”, durante il Convegno “Ripartiamo dai” organizzato al CNEL, con la seguente motivazione: “Per il suo straordinario impegno a favore dell’empowerment femminile e della parità di genere, non solo a livello nazionale, ma anche internazionale. Con la sua autorevole posizione istituzionale oggi rivestita in Parlamento e, la sua straordinaria guida per oltre un decennio della ConfederazionePiccole e Medie Industrie, ha saputo proiettare l’Italia all’avanguardia nel dibattito sull’inclusionenel mondo del lavoro. La sua visione lungimirante ha posto le PMI al centro di un nuovo modello di sviluppo economico e sociale, più equo e sostenibile, dove lepossano esprimere appieno il loro potenziale.