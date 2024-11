Iodonna.it - 300 persone unite per dire no alla violenza di genere

Un fiume umano di colore blu, un’onda di solidarietà e speranza si è fatta portavoce a Venezia di un messaggio universale: eliminare ogni forma dicontro le donne. La performance collettiva ha visto oltre 100vestite di blu riunirsi in Campo Santa Maria Formosa in occasione del trentennale dello Sportello Antidel Comune di Venezia perdi nodisulle donne: i segnali cui prestare attenzione spiegati dall’esperta guarda le foto Leggi anche › Educareparità die all’inclusione contro la: i consigli della pedagogista › Lacontro le donne e quel dolore indelebile L’iniziativa “Un’Onda Umana Contro ladi– A Human Wave Against Gender Violence”, è stata ideata dall’artista Elena Tagliapietra che ha detto: “È stato un successo, con più di 300e usati oltre 500 metri di stoffa.