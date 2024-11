Ilgiorno.it - Varese, l’omaggio al naturista e poeta Furia: il lido della Schiranna porterà il suo nome

, 24 novembre 2024 – Nasceva il 22 novembre 1924 a Catania Salvatore, diventato poi varesino d’adozione. Cento anni (e un giorno) più tardi proprio la città giardino lo ha voluto ricordare, dedicandogli uno dei suoi luoghi simbolo: il, che orail suo. Se la figura diè infatti solitamente associata alla montagna, grazie alla costruzioneCittadi scienzenatura al Campo dei Fiori, non si può dimenticare però quello che è stato il suo impegno anche per il lago di. Lo ha ricordato l’assessore alla tutela ambientale Nicoletta San Martino, citando un episodio, senz’altro il più eclatante, che risale al 1977. “Fece scalpore il suo gesto di gettare le acque putride del lago nella fontana di piazza Monte Grappa. Lo fece per denunciare l’inquinamento del lago e per stimolare azioni concrete del territorio e delle istituzioni per il suo risanamento.