Storia di Mach e della “fuga“ nel furgone

Fortunati Mai perdere la speranza. Neanche quando il proprio gatto sparisce per giorni e dopo averlo cercato in tutti i dintorni sembra sparito nel nulla. Perché nel giro di poche ore potrebbe essere stato “catapultato” a duecento chilometri di distanza. Come è successo a, un micio di un anno che viveva con la sua famiglia a Rivergaro, in provincia di Piacenza, e che dopo due ore si è ritrovato a Settimo Torinese, in provincia di Torino. Il giovane felino, uscito di casa per la sua consueta passeggiata, probabilmente per fronteggiare i primi freddi autunnali, si era riparato nel vano motore di unimpegnato in Val Trebbia per alcune consegne. E una volta fatto ritorno in Piemonte il conducente, udendo miagolii sospetti, si è reso contopresenza di. L’uomo allora si è subito rivolto a un meccanico che ha liberato il gatto, e poi successivamente lo ha portato da un veterinariozona.