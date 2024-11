Lanazione.it - Robben Ford: "Amo la musica e adoro l’Italia"

Leggi su Lanazione.it

, in concerto al Teatro del Giglio il prossimo 5 dicembre, per la terza volta si esibirà a Lucca e il suo amore perviene inevitabilmente sempre a galla in ogni intervista. Quello che è uno dei più grandi chitarristi del pianeta, in questo tour pagherà tributo a un altro grandissimo dello strumento, Jeff Beck. Perché ama tanto? "In Italia tutto è bello. I paesaggi, le città, i monumenti, la cucina, i vestiti. Ma soprattutto la gente, piacevole, di compagnia, accogliente. Vai al ristorante con persone mai viste e ti trovi in mezzo ad amici a raccontare e ascoltare storie, a scherzare a ridere, a cantare insieme. Solo qui accade. E’ certamente il paese dove sono venuto più volte e dove mi sento meglio, proprio come a casa". Come è nata la sua passione per lae per la chitarra? "Mike Bloomfield.