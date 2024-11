Terzotemponapoli.com - Ranieri, gli sfavori delle statistiche

Per Claudio si presenta arduo l'esordio. Stasera alle 18.00 si troverà di fronte un Napoli che deve rispondere ai colpi sonanti di Inter ed Atalanta. La squadra di Inzaghi ha demolito per 5-0 il Verona di Zanetti. I veneti sono apparsi inermi di fronte alle bocche di fuoco nerazzurre. Il tecnico Zanetti nel post gara ha chiesto addirittura scusa ai tifosi per lo spettacolo vergognoso messo in mostra dai suoi. A Parma gli uomini di Gasperini hanno fatto capire che sono seri candidati alla vittoria finale. Il 3-1 contro il Parma di Pecchia li porta, insieme all'Inter, a scavalcare gli azzurri di Conte di due punti. Una Roma che vive anche problemi interni come quello di Pellegrini e deve fare i conti con un Dybala non al 100% che partirà sicuramente dalla panchina. già a rischio? Il Corriere della Sera ha presentato la gara tra Napoli e Roma, soffermandosi sui rischi che corre Claudio: "Il benvenuto al sor Claudio, però, rischia di rimanere solo sulla carta per almeno tre motivi: 1) l'esordio è in trasferta contro il Napoli che vuole riprendersi il primato; 2) l'ultima volta che Antonio Conte ha perso per due volte consecutive in casa risale al 2009, quando allenava l'Atalanta; 3) dopo il Napoli, in una settimana, la Roma incontrerà Tottenham (a Londra) in Europa League e Atalanta in campionato"