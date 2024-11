Pallone d’Oro Florentino Perez | Se non avessero votato anche Uganda e Namibia avrebbe vinto Vinicius

Leggi su Sportface.it

“Soprende che ci siano giornalisti di piccoli paesi che possano votare per il. Ci sono giornalisti che non li conosce nessuno e che quest’anno hanno potuto votare e io dico che senza i voti di giornalisti di paesi comee Albania, Viníciusquesto”. Lo ha dichiarato il presidente del Real Madrid,, nel corso dell’ultima assemblea dei soci, tornando a parlare della vicenda del: “Il sistema deve cambiare e devono esserci persone riconosciute con del prestigio internazionale. Solo loro dovrebbero poter votare. Tutti dovrebbero capire che i giornalisti con il loro voto mettono in gioco la loro reputazione: non sappiamo chi hae ci sono paesi che nemmeno conosciamo.”.: “Se non” SportFace.