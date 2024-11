Tpi.it - Oroscopo Branko oggi, domenica 24 novembre 2024: le previsioni segno per segno

: ledell’astrologo per la giornata di– Cosa dicono le stelle nell’didi24? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suoè stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito lecomplete (presenti online)perdell’didi24:ArieteCari Ariete, allarme stanchezza in queste 24 ore, cercate di fare il minimo indispensabile in modo da evitare di correre rischi inutili. Rimandate a domani tutte le questioni di responsabilità, in alcuni casi è meglio star fermi che agire male!ToroCari amici del Toro, secondo l’di, l’amore richiede più attenzione e voi state trascurando i sentimenti, sia i single che non si mettono in gioco (né colgono le occasioni per conoscere persone) che chi vive in coppia.