Quifinanza.it - Novità per le bollette di luce e gas, cosa cambia dal 1° gennaio 2025

Leggi su Quifinanza.it

A partire dal 1°, entreranno in vigore nuove disposizioni che riguardano i contratti per le forniture die gas. Introdotte da una delibera dell’Arera (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente), levogliono garantire una maggiore tutela per i consumatori. Scopriamo costa sta perre.Contratti telefonici e porta a portaUna delle principaliriguarda la modalità con cui i contratti die gas possono essere conclusi a distanza, come avviene in caso di contratti telefonici o tramite venditori porta a porta. L’Arera ha stabilito che, dal 1°, non sarà più possibile concludere un contratto esclusivamente con una telefonata.Infatti, per garantire trasparenza ed evitare possibili raggiri, ogni offerta dovrà essere accompagnata da un documento scritto, che potrà essere inviato su supporto cartaceo, via e-mail, o anche tramite una sezione apposita in un’applicazione, purché il cliente sia correttamente informato e possa accedere facilmente ai dettagli del contratto.