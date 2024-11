Iltempo.it - No al garante e stop al doppio mandato. Il M5s esegue il grillicidio

Gli iscritti al Movimento Cinque Stelle hanno deciso: modificare la regola attuale relativa al limite dei mandati elettivi, elevare a tre il limite dei mandati, possibilità di ricandidarsi dopo una pausa di 5, eliminare il limite per il livello comunale, alleanze politiche condizionate ad un accordo programmatico preciso e alla ratifica della base degli iscritti, no al divieto delle alleanze politiche, il presidente non deve essere stato iscritto ad altri partiti politici nei dieci anni precedenti, eliminazione del ruolo del. Sono alcuni dei risultati della votazione online dell'assemblea costituente del movimento guidato da Giuseppe Conte, annunciati nel corso della kermesse «Nova». Superato ampiamente il quorum costitutivo del 50% per quanto riguarda le modifiche statutarie.