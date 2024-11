Ilnapolista.it - Napoli-Roma, formazioni ufficiali: Ranieri con Pisilli (o Pellegrini) dietro Dovbyk, Conte conferma Olivera

Leggi su Ilnapolista.it

arrivano alla sfida del Maradona in due mood parecchio distanti: i giallorossi hanno l’esigenza di riprendersi e subito, ilvorrà tener testa alla prestazione matura dell’Atalanta in quel di Parma e alla sfavillante Inter. Entrambe le squadre nerazzurre hanno attacchi spaventosi, più di 30 gol in sole 13 partite. Ilne ha segnati soltanto 19. Questo il leitmotiv principale della partita di oggi, che presumibilmente vedrà una squadra (quella di) proporre gioco e l’altra cercare di limitare i danni e far male in ripartenza. Proprio per questo, orfano di Dybala e Hummels, ha deciso di infoltire il centrocampo.dovrà essere bravo ed intelligente a trovare contromisure nel mentre.LediDi seguito le sceltedei due allenatori, da poco comunicate:(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno,; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia.