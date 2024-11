Primacampania.it - Napoli coriaceo batte la Roma 1-0: partenopei mantengono la vetta della classifica

Leggi su Primacampania.it

– Ilha superato la1-0 nella tredicesima giornata di Serie A, consolidando il primo posto ine interrompendo un digiuno di vittorie durato due turni. Allo Stadio Diego Armando Maradona, la squadra di Antonio Conte ha trovato il successo grazie a un guizzo vincente di Romelu Lukaku al 53’. L’attaccante belga, ex di giornata, ha anticipato Hummels su un preciso assist di Di Lorenzo, firmando il gol che ha deciso l’incontro.L’esordio di Claudio Ranieri sulla panchinanon ha portato fortuna ai giallorossi. Nonostante un’ottima occasione al 66’, con Dovbyk che ha colpito la traversa, i capitolini non sono riusciti a trovare la via del gol. Laresta così bloccata a quota 13 punti dopo 13 giornate, evidenziando un momento di grande difficoltà.Per il, invece, una vittoria che rafforza fiducia e morale, confermando il primato ine rilanciando le ambizionisquadra partenopea.