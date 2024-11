Biccy.it - Mara Venier tira una frecciatina a Riccardo Scamarcio alludendo a Belve

Leggi su Biccy.it

sono stati gli ospiti della prima puntata di(insieme a loro anche una surreale Flavia Vento, ma questa è un’altra storia). E il caso ha voluto che oggi la conduttrice lo abbia ospitato a Domenica In. Se però da Francesca Fagnani l’attore si è raccontato parlando di scene succinte, problemi con gli attori, uso di droghe e frasi controverse sul ruolo della donna e dell’uomo, da ziaè stato piuttosto sottotono.ospite a: le dichiarazioni controverse https://t.co/wj6QDveDbO #— BICCY.IT (@BITCHYFit) November 18, 2024“Quando andate dalle altre parti raccontate tutto, quando venite da me non mi raccontate niente“, ha dettoprovocandolo, “Quindi oggi mi devi raccontare qualcosa che non hai mai raccontato“. L’allusione, come da titolo, è palesemente rivolta alla sua intervista a