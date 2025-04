Meglio la pasta o il riso? La scelta più salutare secondo la scienza

Meglio consumare pasta o riso?Il quesito è oggetto di numerosi studi scientifici, poiché riguarda abitudini alimentari diffuse in tutto il mondo. Entrambi gli alimenti sono fonti di carboidrati, ma presentano caratteristiche nutrizionali differenti che possono influenzare il metabolismo, il controllo glicemico e la salute cardiovascolare. A determinarne la “superiorità” nutrizionale (che mai è un dato assoluto) non è solo il contenuto calorico, ma anche la qualità dei carboidrati, l’indice glicemico, la presenza di fibre, proteine e micronutrienti.Facciamo parlare i numero allora:Valori medi per 100 g (cotti)pasta di semolariso biancoCalorie130 kcal130 kcalCarboidrati25 g28 gFibre1,5 g0,4 gProteine5 g2,4 gIndice glicemico45–6070–90(Fonte: Istituto Superiore di Sanità, USDA FoodData Central)L’indice glicemico (IG) misura la velocità con cui un alimento aumenta i livelli di glucosio nel sangue. Cultweb.it - Meglio la pasta o il riso? La scelta più salutare secondo la scienza Leggi su Cultweb.it Quante volte ci si fa questa domanda: èconsumare?Il quesito è oggetto di numerosi studi scientifici, poiché riguarda abitudini alimentari diffuse in tutto il mondo. Entrambi gli alimenti sono fonti di carboidrati, ma presentano caratteristiche nutrizionali differenti che possono influenzare il metabolismo, il controllo glicemico e la salute cardiovascolare. A determinarne la “superiorità” nutrizionale (che mai è un dato assoluto) non è solo il contenuto calorico, ma anche la qualità dei carboidrati, l’indice glicemico, la presenza di fibre, proteine e micronutrienti.Facciamo parlare i numero allora:Valori medi per 100 g (cotti)di semolabiancoCalorie130 kcal130 kcalCarboidrati25 g28 gFibre1,5 g0,4 gProteine5 g2,4 gIndice glicemico45–6070–90(Fonte: Istituto Superiore di Sanità, USDA FoodData Central)L’indice glicemico (IG) misura la velocità con cui un alimento aumenta i livelli di glucosio nel sangue.

