Passa il salario minimo | Il Comune lo pretenderà

Comune di Cesena a esigere il salario minimo di nove euro lordi per i lavoratori impegnati in appalti e subappalti comunali sia di nuova presentazione sia in adeguamento per i contratti in essere e stipulati a partire dal 2020. "Anche il Comune di Cesena – commenta il M5S Cesena - si allinea a quanto già ottenuto dal M5S nel Comune di Ravenna dove questa misura è già operativa da aprile 2024. Il Parlamento europeo nel 2022 aveva approvato in via definitiva il regolamento per il salario minimo, norma che punta a garantire un tenore di vita dignitoso. Questa è una conquista sociale ottenuta dal M5S Cesena in collaborazione con Fondamenta-Avs ed alle forze di maggioranza". Ilrestodelcarlino.it - Passa il salario minimo: "Il Comune lo pretenderà" Leggi su Ilrestodelcarlino.it In consiglio comunale è stata approvata una mozione del Movimento 5 Stelle Cesena, in collaborazione con Fondamenta-Avs, che impegna ildi Cesena a esigere ildi nove euro lordi per i lavoratori impegnati in appalti e subappalti comunali sia di nuova presentazione sia in adeguamento per i contratti in essere e stipulati a partire dal 2020. "Anche ildi Cesena – commenta il M5S Cesena - si allinea a quanto già ottenuto dal M5S neldi Ravenna dove questa misura è già operativa da aprile 2024. Il Parlamento europeo nel 2022 aveva approvato in via definitiva il regolamento per il, norma che punta a garantire un tenore di vita dignitoso. Questa è una conquista sociale ottenuta dal M5S Cesena in collaborazione con Fondamenta-Avs ed alle forze di maggioranza".

Direzione regionale del Pd - "Abbiamo un'altra idea dell'Abruzzo : salario minimo - diritti - sanità pubblica efficiente - acqua"

La direzione del Partito Democratico ha riunito l’intero gruppo dirigente regionale, nel pomeriggio di lunedì 20 gennaio, a Pescara. Un' occasione per fare il punto sul quadro della politica ...

Cisterna - il consiglio approva la mozione sul salario minimo proposta da Elio Sarracino.

Il Consiglio Comunale di Cisterna di Latina, nell’ultima seduta ha approvato la mozione promossa dal gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle, che rappresenta un contributo per garantire una ...

Appalti pubblici - la Regione premia chi garantisce il salario minimo di 9 euro

La giunta regionale toscana ha approvato una proposta di legge per incentivare le aziende che partecipano ai bandi di gara pubblici a garantire ai propri lavoratori un salario minimo di 9 euro lordi ...

