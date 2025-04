Probabili formazioni Juve Lecce | le ultime sulle scelte di Tudor Una possibile sorpresa tra i titolari tutte le idee del tecnico

JuventusNews24Probabili formazioni Juve Lecce: una possibile sorpresa tra i titolari, tutte le idee del tecnico per il match della 32ª giornata di Serie A 2024/25Diamo uno sguardo alle Probabili formazioni di Juve Lecce, partita valida per la 32ª giornata di Serie A in programma questa sera alle 20.45 all'Allianz Stadium. Igor Tudor va verso la riproposizione del 3-4-2-1, con Kalulu, Renato Veiga e Kelly in protezione di Di Gregorio. A centrocampo, nonostante l'affaticamento muscolare dei giorni scorsi, Thuram potrebbe essere la sorpresa del primo minuto al fianco di Locatelli, con Nico Gonzalez a destra e McKennie confermato a sinistra. In avanti, Yildiz e Koopmeiners (al rientro tra i titolari) sulla trequarti alle spalle di Vlahovic.JuveNTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Kelly; Nico Gonzalez, Thuram, Locatelli, McKennie; Yildiz, Koopmeiners; Vlahovic.

