Le Stelle di Branko ecco le previsioni di sabato 12 aprile

Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di sabato 12 aprile 2025. Ariete Sole nel segno e Luna in Bilancia, opposizione esatta, nasce Luna piena di aprile. Una fase che provoca agitazione, tocca spesso la salute (specie le donne), ma basta osservare le normali regole di cautela anche durante gli spostamenti e il transito passa senza conseguenze. Domani pomeriggio Luna sarà un'altra, positiva persino per gli affari, considerando la festa, straordinaria per l'amore. Genitori e figli. Toro Per l'intero giorno Luna illumina il settore del lavoro, ottima l'assistenza di Mercurio e di Saturno, non fermatevi finché non avete raggiunto lo scopo che avete in mente sin dal primo mattino.

