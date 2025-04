Futura 2025 oggi le piazze della Cgil per i referendum su lavoro e cittadinanza

Prosegue oggi Futura 2025, l'iniziativa lanciata da Cgil presso la Camera del lavoro di Milano per promuovere la campagna per i referendum su lavoro e cittadinanza, previsti per i prossimi 8 e 9 giugno.

Venerdì 11 e sabato 12 aprile, presso la Camera del Lavoro di Milano e con una trasmissione in streaming, la Cgil inaugura la sua iniziativa in preparazione ai referendum su lavoro e cittadinanza.

FUTURA 2025: segui la diretta. "Futura 2025"- talk inaugurale campagna per il Referendum su lavoro e cittadinanza di Cgil e concerto Dixi - piazza San Francesco - Matera. Futura 2025 – La CGIL lancia la campagna referendaria su lavoro e cittadinanza. Referendum, parte a Bari la campagna di sensibilizzazione. "Il voto è la nostra rivolta". Oggi a Potenza e Matera la Cgil in piazza per i referendum.

