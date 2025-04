Ilrestodelcarlino.it - Festival della Libertà. Destra e sinistra si parlano

Ieri pomeriggio all’inaugurazione delpromosso da Nazione Futura, Confcommercio e Valori ealla Biblioteca Malatestiana, il saluto del sindaco non è stato protocollare. Enzo Lattuca ha reso merito alla iniziativa affermando che merita per il suo valore il patrocinio del Comune "il quale non censura quelle di altre parti politiche, anche se vi partecipano giornalisti di testate che dopo l’alluvione hanno titolato ’Sott’acqua il modello rosso’". Poi il sindaco è entrato nel tema del primo confronto ": un dialogo possibile?", sostenendo che lo è solo entro i confinicostituzione. Non male come inizio. Il caposervizioredazione di Cesena del Resto del Carlino Emanuele Chesi ha moderato il dibattito a cui hanno preso parte Italo Bocchino, direttore editoriale de "Il secolo d’Italia" in collegamento da New York, Il deputato Gianno Cuperlo (Pd) e Francesco Giubilei, presidente di Nazione Futura.