Droga primo arresto in Italia per produzione di precursori VIDEO

arresto in Italia per produzione di precursori di sostanze stupefacenti. Lo ha effettuato il 3 aprile scorso a Trieste la polizia. Un ragazzo Italiano di 23 anni, studente universitario, deve rispondere di possesso non autorizzato di precursori per la sintesi delle droghe e produzione di sostanze stupefacenti. La sezione narcotici della Squadra Mobile della Questura di Novara, sulla scia dell'indagine che ha portato all'arresto di un giovane novarese per produzione di metanfetamina, ha individuato il fornitore dei precursori per la produzione di droghe sintetiche. Si tratta di sostanze chimiche codificate dal Regolamento Europeo 273/2004, di cui è consentito l'acquisto e la vendita esclusivamente a persone giuridiche e che, per tale motivo, sono difficilmente reperibili sul mercato legale ma, al contrario, molto diffuse nel darkweb. Agi.it - Droga, primo arresto in Italia per produzione di precursori (VIDEO) Leggi su Agi.it AGI - È il primoinperdidi sostanze stupefacenti. Lo ha effettuato il 3 aprile scorso a Trieste la polizia. Un ragazzono di 23 anni, studente universitario, deve rispondere di possesso non autorizzato diper la sintesi delle droghe edi sostanze stupefacenti. La sezione narcotici della Squadra Mobile della Questura di Novara, sulla scia dell'indagine che ha portato all'di un giovane novarese perdi metanfetamina, ha individuato il fornitore deiper ladi droghe sintetiche. Si tratta di sostanze chimiche codificate dal Regolamento Europeo 273/2004, di cui è consentito l'acquisto e la vendita esclusivamente a persone giuridiche e che, per tale motivo, sono difficilmente reperibili sul mercato legale ma, al contrario, molto diffuse nel darkweb.

Potrebbe interessarti anche:

Caso Almasri - governo e Cpi smentiscono indagine sull’Italia - Nordio chiede spiegazioni all’Aja “su incongruenze nelle procedure per il mandato di arresto”

Il procuratore della Cpi non ha ufficialmente inviato la denuncia del cittadino sudanese né al registrar né ai giudici Il governo italiano e la Corte penale internazionale smentiscono l'apertura ...

Sei Nazioni U20 2025 - Italia-Francia 5-58. Pesante battuta d’arresto a Treviso per gli azzurrini

Seconda battuta d’arresto interna consecutiva per l’Italia nel Sei Nazioni Under 20 2025 di rugby: gli azzurrini escono sconfitti nettamente dal match giocato contro i pari età della Francia allo ...

Netanyahu da Trump - Paola Ceccantoni (Pubble) : "400km in più e sorvolo su complici Croazia - Italia - Francia per evitare arresto" - VIDEO

L'Occidente è così, le carte e le regole che sanciscono la nostra "superiorità morale" sono la favoletta che ci raccontiamo per andare contro i nemici; se il criminale è amico, allora le stracciamo ...