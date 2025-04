Milan Pellegatti ironico | Vendiamoli tutti Leao Theo Maignan I rimpianti…

Pellegatti, tifoso rossonero, ha parlato di Udinese-Milan 0-4. Il giornalista ha detto la sua sulla partita del Diavolo Pianetamilan.it - Milan, Pellegatti ironico: “Vendiamoli tutti, Leao, Theo, Maignan. I rimpianti…” Leggi su Pianetamilan.it Carlo, tifoso rossonero, ha parlato di Udinese-0-4. Il giornalista ha detto la sua sulla partita del Diavolo

Potrebbe interessarti anche:

Milan - Pellegatti : “Gimenez mi preoccupa”. Diddi risponde : “Usato come Morata”

Carlo Pellegatti tifoso rossonero, ha chiesto a Luca Diddi, tattico e match analyst, delle prestazione di Santiago Gimenez del Milan

Milan - Pellegatti : “In due anni progetto sgretolato”. Rivoluzione italiana?

Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, ha parlato del Milan nel suo video su 'YouTube' parlando di un futuro più italiano. Ecco le sue parole

Allenatore Milan - Pellegatti : “Conceicao può rimanere. Ecco come. De Zerbi…”

Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, ha parlato della ricerca del nuovo allenatore rossonero parlando anche di Conceicao e di De Zerbi

Milan, Pellegatti ironico: “Vendiamoli tutti, Leao, Theo, Maignan. I rimpianti…”. Ne parlano su altre fonti

(Ne dà notizia msn.com:) Milan in “trattativa avanzata” per chiudere l’affare, Pellegatti fa il nome e rivela tutto: chiusura a un passo, sono ore roventi - Milan in "trattativa avanzata" per chiudere l'affare, Pellegatti fa il nome e rivela tutto. Svelate le mosse del Club per gennaio. Il Milan sta vivendo un mercato di gennaio all'insegna della ...

() Pellegatti sul Milan: "La meravigliosa alchimia che c'era nel 2022 è totalmente scomparsa" - Carlo Pellegatti ha pubblicato un video sul suo canale Instagram e ha commentato così il momento del Milan che è nono in classifica in Serie A: "La situazione a Milano è questa al momento: Inter prima ...

(L’agenzia msn.com ha pubblicato che:) Pellegatti ha “annunciato” il nuovo allenatore del Milan, il nome e il retroscena bomba che infiamma la piazza: “Puntano su di lui” - Le sorprese potrebbero addirittura raddoppiare come ha spiegato Carlo Pellegatti, sul suo canale YouTube, rivelato anche il nome del nuovo allenatore del Milan. Il giornalista, da sempre vicino al ...