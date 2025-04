Graziano Giordani al ’Salone del mobile’ incanta tutti con il ricamo sul legno

mobile' di Milano, che si concluderà domani, il capolavoro realizzato dall'imprenditore ascolano Graziano Giordani, titolare e fondatore della Graziano Ricami. Si tratta di 'Nullus Locus': l'ultima opera straordinaria di Giordani, realizzata per la 'Locatelli Partners'. Ricamare, che nella locuzione latina è 'acu pingere' ovvero dipingere con l'ago, ha infatti assunto un nuovo significato nella sfida tra materiali come il metallo e il legno. Impuntare l'ago nel legno, cosa impensabile manualmente, è diventato una realtà tramite la sapienza di Graziano Giordani, che attraverso le modifiche delle macchine da cucire, che sono state la sua vita, ha raggiunto risultati sorprendenti. Con la sua straordinaria competenza artigianale si è misurato insieme a Massimiliano Locatelli e Fabio Zambernardi in una nuova sfida: il ricamo su legno.

