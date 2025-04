Milan Udinese Gabbia nel post partita | La classifica? Non rispecchia il nostro valore Maignan sta bene Sul nuovo modulo…

Gabbia, difensore del Milan, ha parlato nell’immediato post-partita della gara vinta in maniera netta contro l’Udinese Gabbia, difensore del Milan, ha parlato a Sky nell’immediato post-partita di Udinese-Milan 0-4. PAROLE – «In settimana abbiamo spinto molto sulle nostre problematiche recenti, come l’approccio alla partita. Abbiamo lavorato tanto in settimana, bene, tutti con disponibilità e stasera . Calcionews24.com - Milan Udinese, Gabbia nel post partita: «La classifica? Non rispecchia il nostro valore. Maignan sta bene. Sul nuovo modulo…» Leggi su Calcionews24.com , difensore del, ha parlato nell’immediatodella gara vinta in maniera netta contro l’, difensore del, ha parlato a Sky nell’immediatodi0-4. PAROLE – «In settimana abbiamo spinto molto sulle nostre problematiche recenti, come l’approccio alla. Abbiamo lavorato tanto in settimana,, tutti con disponibilità e stasera .

Potrebbe interessarti anche:

Conferenza stampa Vieira post Inter Genoa : «Usciamo a testa alta - abbiamo fatto meglio rispetto al Milan. I nerazzurri possono vincere la Champions!»

di RedazioneConferenza stampa Vieira post Inter Genoa: le parole del tecnico del Grifone dopo la sconfitta rimediata in campionato contro i nerazzurri La conferenza stampa di Patrick Vieira al ...

Calciomercato Milan : le idee per il post-Theo

L’eliminazione dalla Champions League per mano del Feyenoord avrà grandi ripercussioni anche sul calciomercato del Milan. Soprattutto per quel che riguarda Theo Hernandez, protagonista in negativo ...

Bologna Milan - Italiano nel post partita : «Il Milan ha una squadra di campioni - vincere in rimonta è ancora di più un merito per i nostri ragazzi»

Le parole di Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, nel post partita della sfida di Serie A contro il Milan. Le dichiarazioni Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, ha parlato a Dazn nel ...

Gabbia svela il segreto della vittoria del Milan contro l’Udinese. Udinese-Milan, Gabbia: “Vittoria che segue un grande lavoro. Sulla difesa a 3…”. Udinese – Milan 0-4: bentornati (?). Costacurta spiazzato da una frase di Runjaic: "Stava protestando?". L'allenatore va via ma poi chiarisce. Udinese-Milan, Gabbia si assume tutte le responsabilità: e su Conceicao …. Udinese-Milan, le formazioni ufficiali: a sorpresa Jovic parte dall'inizio. Difesa a 3. Ne parlano su altre fonti

(In base a quanto diffuso da informazione.it:) LIVE MN - Gabbia: "Il clean sheet merito di tutti. Maignan sta bene" - Live mn Gabbia: 'Il clean sheet merito di tutti. Maignan sta bene' Al termine di Udinese-Milan 0-4, il centrale rossonero Matteo Gabbia è presente in conferenza stampa per rispondere alle domande dei ...

(Lo rende noto informazione.it:) Gabbia: "Dobbiamo assumerci le responsabilità", mentre il Milan travolge l’Udinese - Matteo Gabbia , difensore del Milan , ha parlato con SkySport dopo la netta vittoria per 4-0 contro l’Udinese al Bluenergy Stadium, partita in cui i rossoneri hanno dimostrato un’efficacia insolita in ...

(Stando a quanto scrive sport.virgilio.it:) Pagelle Udinese-Milan 0-4: Leao surfa, Theo ritrova il binario, Lucca in gabbia - Il Milan cala il poker contro l'Udinese e si rilancia nella lotta all'Europa: ritrovano il sorriso Leao e Theo Hernandez, doppia cifra Reijnders. Le pagelle.