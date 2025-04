Carjackers | Azione e adrenalina su Amazon Prime Video con rapine ad alta velocitÃ 

Leggi su Mistermovie.it

Sei pronto per un film d'francese che ti terrà col fiato sospeso? "– Ladri ad" è disponibile sue ti catapulterà nel mondo di una banda di rapinatori molto particolare. L'audace piano di Nora e della sua squadraLa storia ruota attorno a Nora, interpretata da Zoé Marchal, la carismatica leader di una banda di rapinatori che opera all'interno di un lussuoso hotel. Insieme ai suoi complici, Steve, Zoe e Prestance, sfrutta la loro posizione lavorativa per individuare e derubare i clienti più facoltosi, pianificando meticolosamente ogni colpo. Quando la situsi complica: un mercenario all'orizzonteLa direttrice dell'hotel, interpretata da Franck Gastambide, ingaggia uno spietato mercenario per smascherare e fermare la banda, dando il via a una caccia all'uomo piena di suspense.