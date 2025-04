Corriere dello Sport | Mazzocchi e la chance da Napoli

Corriere dello Sport: “Mazzocchi e la chance da Napoli”">Una serata speciale, una possibilità unica. Pasquale Mazzocchi, napoletano doc e unico in rosa, si prepara a vivere da protagonista Napoli-Empoli, approfittando della squalifica di Di Lorenzo per guadagnarsi una maglia da titolare. Come racconta il Corriere dello Sport in un articolo firmato da Fabio Tarantino, lunedì sera il Maradona sarà ancora una volta sold out, pronto a spingere la squadra e il suo terzino verso il sogno scudetto.Mazzocchi non scende in campo da titolare dal 15 febbraio, quando affrontò la Lazio all’Olimpico. Poi qualche problema fisico lo ha frenato, ma adesso, dopo il mini-rientro contro il Milan, Pasquale si sta allenando al massimo per farsi trovare pronto. E Conte potrebbe affidargli la fascia destra, il suo habitat naturale, considerando anche le condizioni ancora incerte di Spinazzola. Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Mazzocchi e la chance da Napoli” Leggi su Napolipiu.com : “e lada”">Una serata speciale, una possibilità unica. Pasquale, napoletano doc e unico in rosa, si prepara a vivere da protagonista-Empoli, approfittando della squalifica di Di Lorenzo per guadagnarsi una maglia da titolare. Come racconta ilin un articolo firmato da Fabio Tarantino, lunedì sera il Maradona sarà ancora una volta sold out, pronto a spingere la squadra e il suo terzino verso il sogno scudetto.non scende in campo da titolare dal 15 febbraio, quando affrontò la Lazio all’Olimpico. Poi qualche problema fisico lo ha frenato, ma adesso, dopo il mini-rientro contro il Milan, Pasquale si sta allenando al massimo per farsi trovare pronto. E Conte potrebbe affidargli la fascia destra, il suo habitat naturale, considerando anche le condizioni ancora incerte di Spinazzola.

