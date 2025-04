Napoli-Empoli Colonnese | Conte e D’Aversa si stimano ma in campo non ci saranno sconti

La sfida tra Napoli ed Empoli in programma lunedì al Maradona sarà anche un incrocio tra due allenatori che si conoscono bene. Lo ricorda Francesco Colonnese, ex difensore di Napoli e Inter, in un'intervista concessa al Corriere dello Sport e firmata da Marco Ercole: «C'è un rapporto di grande stima e rispetto tra D'Aversa e Conte, queste cose a livello emotivo possono incidere. Ma in campo non ci saranno sconti. L'Empoli è in una situazione disperata, il Napoli non può permettersi passi falsi se vuole vincere lo scudetto».Colonnese analizza anche le chiavi tattiche dell'incontro: «Quando si affronta una squadra che si chiude, sono fondamentali gli esterni. saranno decisivi gli uno contro uno di Neres e Politano.

