Il prezzo del gas oggi 12 aprile 2025

Il prezzo del gas al metro cubo stabilito oggi 12 aprile 2025 da ARERA è pari a 0,603157 €/Smc (standard metro cubo). Nel mercato libero, invece, il prezzo di un Smc di metano è fissato dai vari fornitori, che possono variare le tariffe in base alle condizioni di mercato e alle offerte disponibili.Come si compone il prezzo del gasIl prezzo del gas in Italia è composto da diverse componenti, tra cui il costo della materia prima, i costi di trasporto e distribuzione, le imposte e le spese di commercializzazione. Ogni mese, ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) stabilisce il prezzo del gas per il mercato tutelato, tenendo conto delle quotazioni internazionali e delle dinamiche di domanda e offerta. Questo sistema garantisce una certa stabilità ai consumatori, soprattutto in un contesto di volatilità dei mercati energetici.

