Udinese-Milan Pavlovic | Conceicao ha fatto bene a cambiare Il motivo

Pavlovic, giocatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine della sfida Udinese-Milan, 32^ giornata della Serie A 2024/2025 Pianetamilan.it - Udinese-Milan, Pavlovic: “Conceicao ha fatto bene a cambiare”. Il motivo Leggi su Pianetamilan.it Strahinja, giocatore rossonero, ha parlato a 'TV' al termine della sfida, 32^ giornata della Serie A 2024/2025

Walker si ferma - il Milan perde un altro pezzo : out con l’Udinese e derby a rischio

Il Milan dovrà fare a meno di Walker per le prossime partite decisive: operato due giorni fa al gomito, il terzino è in dubbio per il derby

Calcio : il Milan passeggia in casa dell’Udinese in Serie A. Al Friuli finisce 0-4

Una vittoria netta per scacciare i fantasmi. Il Milan ha espugnato per 0-4 il campo dell’Udinese nell’anticipo valido per la trentaduesima giornata della Serie A 2024-2025 di calcio. Successo netto ...

Udinese-Milan - Gabbia : “Le colpe della stagione sono nostre. Maignan …”

Matteo Gabbia, giocatore rossonero, ha parlato a 'Sky' al termine della sfida Udinese-Milan, 32^ giornata della Serie A 2024/2025

