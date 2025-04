Hai vinto tu! The Voice Senior il suo nome e sorpresa e il pubblico ‘esplode’

Leggi su Caffeinamagazine.it

Si è conclusa ieri sera, in diretta su Rai 1, la quinta stagione di The, il talent show condotto da Antonella Clerici e dedicato ai cantanti over 60. Un’edizione ricca di emozioni, colpi di scena e soprattutto grandi voci, che ha tenuto compagnia aldel programma. Nel corso della puntata andata in onda la scorsa settimana, i quattro coach – Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa – hanno scelto i tre concorrenti da portare alla finalissima. Ieri sera, i finalisti si sono sfidati per l’ultima volta sul palco. Come da tradizione, è stato il televoto a decretare il vincitore dell’edizione, scelto tra i dodici concorrenti finalisti che hanno rappresentato il meglio del talento “” di The. La quinta edizione di Thesi è chiusa con la vittoria di Patrizia Conte, che ha conquistato ildurante la finalissima andata in onda su Rai 1.