Baseball | la stracittadina tra Bbc e Bsc Grosseto riaccende la stagione

BaseballIl batti e corri riparte. E lo fa stasera allo Jannella (playball fissato alle 20) con la stracittadina: il Bbc Grosseto affronterà infatti il Bsc Grosseto. E la curiosità cresce anche perchè entrambe le squadre hanno cambiato la guida tecnica. Il Bbc Grosseto si è affidato a Del Santo mentre il Bsc ha deciso di affidare il team ad Enrico Vecchi. Stasera dunque largo ai pitcher stranieri: il Bbc metterà in pedana il nuovo acquisto Pineyro, pitcher dal pedigree di tutto rispetto (ha un trascorso in Triplo AAA) e dunque parte coi favori del pronostico. Nel bullpen pronti ci saranno Penalver e Gomez. Il resto della formazione vedrà protagonisti Exposito dietro il piatto di casa base, gli interni saranno Martini in prima, Vaglio in seconda, Green in terza e Herrera interbase. La linea degli esterni sarà composta da Cinelli a sinistra, Tomsjansen al centro e Chelli a destra. Lanazione.it - Baseball: la stracittadina tra Bbc e Bsc Grosseto riaccende la stagione Leggi su Lanazione.it Il batti e corri riparte. E lo fa stasera allo Jannella (playball fissato alle 20) con la: il Bbcaffronterà infatti il Bsc. E la curiosità cresce anche perchè entrambe le squadre hanno cambiato la guida tecnica. Il Bbcsi è affidato a Del Santo mentre il Bsc ha deciso di affidare il team ad Enrico Vecchi. Stasera dunque largo ai pitcher stranieri: il Bbc metterà in pedana il nuovo acquisto Pineyro, pitcher dal pedigree di tutto rispetto (ha un trascorso in Triplo AAA) e dunque parte coi favori del pronostico. Nel bullpen pronti ci saranno Penalver e Gomez. Il resto della formazione vedrà protagonisti Exposito dietro il piatto di casa base, gli interni saranno Martini in prima, Vaglio in seconda, Green in terza e Herrera interbase. La linea degli esterni sarà composta da Cinelli a sinistra, Tomsjansen al centro e Chelli a destra.

Potrebbe interessarti anche:

Grosseto-San Donato Tavarnelle : sfida decisiva per i playoff di Serie D

CALCIO SERIE DSarà tutto tranne che una passeggiata. Il secondo match casalingo consecutivo per il Grosseto si prospetta difficile. Se per battere la Fezzanese domenica scorsa è bastato un 2-0 ...

Sangio - ascolta Nannini. "Grosseto non fai paura»

Duccio Nannini è l’anima di una Sangiovannese che sta attraversando un ottimo momento di fondo e attende, col morale alto, la visita del Grosseto che anche per questa stagione è ormai fuori ...

Grosseto fermato dal San Donato Tavarnelle : sfida deludente allo stadio Zecchini

Grosseto 0 San Donato 0 GROSSETO (4-2-3-1): Raffaelli; Guerrni. Dierna,Possenti, Macchi; Caponi Sacchini; Riccobono (12’ st Addiego Mobilio, 24’ st Sane), Sabelli, Senigagliesi (18’ st Benucci), ...

Baseball: la stracittadina tra Bbc e Bsc Grosseto riaccende la stagione. Baseball: Il nuovo BBC Grosseto oggi si è presentato in Piazza Dante alle ore 18: Noi c’eravamo... Colpo del New Energy che si rinforza con il lanciatore-esterno Nicola Garbella. Baseball: Ultimo turno del Girone A”Elite”vinto dal ParmaClima; il derby grossetano New Energy-Big Mat Bsc Grosseto 1-7/ 5-8 /2-4; Bsc Grosseto in Poule Scudetto; il Bbc in Poule salvezza !! Parte l’avventura dell’Harlem Week 2024; L’Europeo Under 18; l’Eu. Baseball, il Bbc Grosseto si riscatta e vince in gara 2 contro il Bsc. Baseball: Tutti i risultati del “maxi week-end”Fiorentina Baseball-Lupi Auto-Godo 4-2 / 0-4; Nicola Garbella al New Energy Bbc Grosseto. –. Ne parlano su altre fonti

(Da quanto emerge da msn.com:) Baseball: la stracittadina tra Bbc e Bsc Grosseto riaccende la stagione - BASEBALLIl batti e corri riparte. E lo fa stasera allo Jannella (playball fissato alle 20) con la stracittadina: il Bbc Grosseto affronterà infatti il Bsc Grosseto. E la curiosità cresce anche perchè ...

(Come riportato da grossetosport.com:) Baseball, bentornata Serie A! Debutto con derby grossetano tra Bbc e Bsc - Gara 1 si giocherà alle ore 20 di sabato 12 aprile allo Jannella. Gara 2, invece, ci sarà domenica 13 aprile, alle ore 13, allo Scarpelli Netta vittoria (26-0) degli U18 del Big Mat Bsc Grosseto contr ...

(In base a quanto diffuso da grossetosport.com:) Baseball: gli under 15 del Bsc Grosseto battono 14-6 la Fiorentina - Vincono e convincono gli under 15 del Big Mat Bsc Grosseto. Sabato 5 aprile, allo Scarpelli, ragazzi del manager Lino Luciani si sono imposti per 14-6 contro la Fiorentina baseball. <<Abbiamo giocato ...