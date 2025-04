Ariete Pallavolo Prato sfida Castelfiorentino per i playoff | scontro decisivo

Ariete che, archiviata la faticosa vittoria sul terreno dell’Albisola, affronta questo pomeriggio Castelfiorentino. Gara che si annuncia tostissima al palazzetto di San Paolo. Castelfiorentino all’andata costrinse Prato al quinto, è squadra quadrata, bravissima in difesa e che sa esprimere il suo meglio grazie all’intensità e alla concentrazione. Le ragazze di coach Buoncristiani hanno fame di punti salvezza e arriveranno a Prato più che motivate. Motivazioni che non mancano, però, neppure a Prato che, anche in virtù del successo in Liguria, è pienamente in corsa per un posto nei playoff e non può permettersi passi falsi. Attenzione a giocatrici ospiti di qualità e carattere come Scardigli, Del Carlo e Talluri ma attenzione soprattutto alla propria prestazione. Lanazione.it - Ariete Pallavolo Prato sfida Castelfiorentino per i playoff: scontro decisivo Leggi su Lanazione.it Tre punti. Torna a giocare tra le mura amiche l’che, archiviata la faticosa vittoria sul terreno dell’Albisola, affronta questo pomeriggio. Gara che si annuncia tostissima al palazzetto di San Paolo.all’andata costrinseal quinto, è squadra quadrata, bravissima in difesa e che sa esprimere il suo meglio grazie all’intensità e alla concentrazione. Le ragazze di coach Buoncristiani hanno fame di punti salvezza e arriveranno apiù che motivate. Motivazioni che non mancano, però, neppure ache, anche in virtù del successo in Liguria, è pienamente in corsa per un posto neie non può permettersi passi falsi. Attenzione a giocatrici ospiti di qualità e carattere come Scardigli, Del Carlo e Talluri ma attenzione soprattutto alla propria prestazione.

