Rubata la bici ad un ragazzo di 14 anni Ha grande valore affettivo | FOTO

Rubata nei giorni scorsi, intorno alle 15.30, all’esterno del negozio "Le Delizie del Creato – Pescagel", la bici elettrica di un ragazzino di appena 14 anni. Il furto è avvenuto nella zona vicina al Maudit, nel centro cittadino. La famiglia lancia un appello: “Chi vede questa bicicletta. Casertanews.it - Rubata la bici ad un ragazzo di 14 anni. "Ha grande valore affettivo" | FOTO Leggi su Casertanews.it È statanei giorni scorsi, intorno alle 15.30, all’esterno del negozio "Le Delizie del Creato – Pescagel", laelettrica di un ragazzino di appena 14. Il furto è avvenuto nella zona vicina al Maudit, nel centro cittadino. La famiglia lancia un appello: “Chi vede questacletta.

