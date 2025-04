Trump e il check up | Test cognitivo? Andato bene io diverso da Biden

Trump parlando ai giornalisti del check up annuale a cui si è sottoposto all'ospedale militare Walter Reed di Washington, durante il quale il 78enne presidente si è sottoposto anche ad un Test cognitivo. "Ho voluto . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – "In generale, sento che sono in ottima forma, un cuore buono, una buona anima, un'anima ottima". Così Donaldparlando ai giornalisti delup annuale a cui si è sottoposto all'ospedale militare Walter Reed di Washington, durante il quale il 78enne presidente si è sottoposto anche ad un. "Ho voluto .

