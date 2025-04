Luis Henrique l’Inter anticipa la concorrenza! Assalto all’esterno del Marsiglia – CdS

l’Inter guarda già al futuro. Con un finale di stagione ancora tutto da vivere, la dirigenza nerazzurra non perde tempo e pianifica le mosse per rafforzare ulteriormente la rosa. Dopo Susic, il focus si sposta su Luis Henrique del Marsiglia cercando di approfittare della breve finestra di mercato prima del Mondiale per Club – sostiene il Corriere dello Sport -, per anticipare la concorrenza. OBIETTIVO – Luis Henrique è da tempo nel mirino di Beppe Marotta e Piero Ausilio, ma la concorrenza è folta. Bayern Monaco, Bayer Leverkusen, Newcastle e Nottingham Forest monitorano da vicino il giocatore. Per questo, l’Inter vuole accelerare e provare a chiudere prima dell’apertura della finestra di mercato supplementare concessa alle partecipanti del nuovo Mondiale per club, che si aprirà nei primi dieci giorni di giugno. Inter-news.it - Luis Henrique, l’Inter anticipa la concorrenza! Assalto all’esterno del Marsiglia – CdS Leggi su Inter-news.it guarda già al futuro. Con un finale di stagione ancora tutto da vivere, la dirigenza nerazzurra non perde tempo e pianifica le mosse per rafforzare ulteriormente la rosa. Dopo Susic, il focus si sposta sudelcercando di approfittare della breve finestra di mercato prima del Mondiale per Club – sostiene il Corriere dello Sport -, perre la. OBIETTIVO –è da tempo nel mirino di Beppe Marotta e Piero Ausilio, ma laè folta. Bayern Monaco, Bayer Leverkusen, Newcastle e Nottingham Forest monitorano da vicino il giocatore. Per questo,vuole accelerare e provare a chiudere prima dell’apertura della finestra di mercato supplementare concessa alle partecipanti del nuovo Mondiale per club, che si aprirà nei primi dieci giorni di giugno.

